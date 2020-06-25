بولتون يكشف: هل يؤتمن ترامب على رموز السلاح النووي الأمريكي؟

وتابع قائلا: "لكن أعتقد أيضا أن على الشعب الأمريكي إبداء انتباه أكثر (لموضوع الأمن القومي) في كل الانتخابات الرئاسية، أمضيت حياتي العامة في الأمن الوطني وأسست جماعات وجماعات سوبر للتأكيد على أهمية السياسات الخارجية، وأعتقد أنه ومنذ انتهاء الحرب الباردة لم يكن هناك اهتمام كاف بالأمن القومي في السياسة الأمريكية.
.@wolfblitzer: "Ambassador, do you trust the President with the nuclear codes?"— The Situation Room (@CNNSitRoom) June 24, 2020
Former national security adviser John Bolton: "Yes… I think... the combined weight of all the advisers… would be serious enough to have us believe we could get the responsible decisions." pic.twitter.com/U6JHTNntef
وردا على سؤال عن مدى احترام قادة العالم لترامب، قال بولتون: "أعتقد أنهم (رؤساء العالم) يحترمونه باعتبار أنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى الدولة الأكثر قوة في العالم وأملي للمستقبل أننا سنتمكن من إصلاح الضرر الذي أحدثه الرئيس ترامب في العديد من سياساتنا الخارجية".
وأضاف: "أعتد أن قادة العالم واقعيون جدا في توجهاتهم ويعلمون قوة الولايات المتحدة الأمريكية مهما كان الرئيس، يمكننا إصلاح ضرر فترة رئاسية واحدة لترامب، ولكنني لست متأكدا من إصلاح الضرر بعد فترتين رئاسيتين له".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)