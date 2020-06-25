مسؤول في الجارة الجنوبية يعلق على قرار زعيم كوريا الشمالية بتعليق العمل العسكري

قال مسؤول في وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن قرار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون الأخير بتعليق خطط العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية هو علامة إيجابية.

وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أعرب المسؤول عن أمله في أن يكون القرار بمثابة نقطة انطلاق لتخفيف التوتر وتحسين العلاقات عبر الحدود.

وعقد كيم جونغ-أون اجتماعا تمهيديا للجنة العسكرية المركزية لحزب "العمال" الحاكم يوم أمس الثلاثاء وقرر إلغاء خطط العمل العسكري التي اتخذتها كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية في غضب بسبب إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.

جاءت هذه الخطوة بمثابة مفاجأة بالنظر إلى أن بيونغ يانغ حذرت من أنها ستتخذ سلسلة من الخطوات الانتقامية، بما في ذلك العمل العسكري ضد الجنوب بشأن قضية المنشورات، مما أثار تساؤلات حول أسباب تغير الموقف، كما تقول الوكالة.

وقال المسؤول في الوزارة للصحفيين شريطة عدم الكشف عن اسمه "تحرك كوريا الشمالية لتعليق خطط العمل العسكري في مثل هذه النقطة الحرجة، هو سلوك إيجابي. يمكن اعتبار هذا التغيير بداية لإشارة إيجابية."

وأضاف "نأمل أن تتمكن الكوريتان من تحسين علاقاتهما ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال الحوار."