حاكم نيويورك: أمريكا واجهت الجائحة بالسياسة لا العلم ولذلك نخسر المواجهة

انتقد حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الخميس، استجابة حكام الولايات الأخرى لوباء فيروس كورونا المستجد، قائلاً إن بعض الولايات التي سارعت لإعادة فتح اقتصاداتها تمارس السياسة.

وحول الولايات التي تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، قال كومو: "انظروا إلى الأرقام. لقد مارستم السياسة مع هذا الفيروس وخسرتم. البيت الأبيض أخبر سكان هذه الولايات، أخبر سكان هذا البلد، ألا يقلقوا وأن يعودوا للعمل، وهذا كله غلو ديمقراطي".

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، أضاف كومو: " تشهد الآن 27 ولاية ارتفاعًا في الأرقام. وتتزايد توقعات الوفاة. ونرى أيضًا الاقتصاد ينهار. الأمر لم يتعلق بالسياسة قط، وإنما بالعلم دائمًا".

سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس، يوم الأربعاء، أكثر من أي يوم واحد سابق، وفقًا لإحصاءات "إن بي سي نيوز"، وحتى يوم الثلاثاء، تزايدت الحالات بنسبة 5% أو أكثر في 30 ولاية.

سجلت الولايات المتحدة حتى الآن، 2.48 مليون إصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس، إلى جانب 124 ألف حالة وفاة، وهي أكثر بلدان العالم تضررًا من الجائحة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، إن تفشي الفيروس التاجي في الأمريكتين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم يصل بعد إلى "ذروته" حتى الآن.

فيما قال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم، إن الجائحة تنحسر في أوروبا لكنها تزداد سوءا على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 10 ملايين الأسبوع المقبل وأن تصل الوفيات إلى 500 ألف.