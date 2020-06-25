وزير خارجية فنزويلا ينفي طلب المساعدة العسكرية من روسيا

أكد وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي ارياس، اليوم الخميس، أنه لم يوجه إلى الجانب الروسي طلبا حول تقديم المساعدة العسكرية لبلاده خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

موسكو - سبوتنيك. وقال ارياس في إجابة على سؤال حول إذا كان طلب الدعم العسكري من روسيا خلال المباحثات التي جرت مؤخرا مع لافروف: "بالتأكيد لا".

كما أضاف أنه تمت خلال اللقاء مناقشة مختلف مسائل التعاون بين الدولتين، بما في ذلك التعاون العسكري.

وقال الوزير: "سنعمل بشكل نشط على تعزيز هذا التعاون وفق الوتيرة الإيجابية المستمرة خلال السنوات الأخيرة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تقدر الشراكة الاستراتيجية مع كاراكاس، والتي تتطور على أساس الاتفاقيات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير/ كانون الثاني 2019.

واعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.