نتنياهو يوجه رسالة إلى الجيش الإيراني ويتحدث عن "صواريخ دقيقة في سوريا ولبنان"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن بلاده "ستمنع إيران من تطوير صواريخ دقيقة في سوريا ولبنان".

وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "الهدف من الكفاح الذي نخوضه ضد العدوان الإيراني في المنطقة يتمثل بالدرجة الأولى في الدفاع عن دولة إسرائيل، مضيفا: "نحن نتعامل بمنتهى الجدية مع التهديدات بإبادتنا التي تصدر عن جهات إيرانية وموالية لإيران ضد إسرائيل".

وأوضح: "في هذا المكان بالذات، في حفل تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو، أكرر وأقول: "كل من يحاول الاعتداء علينا، يعرض نفسه لخطر أكبر سبعة أضعاف".

وقال: "قلت في حفل تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو: نواجه ثلاثة تحديات رئيسية ونعمل ضدها دون هوادة: "التموضع الإيراني في سوريا وإخراج الجيش الإيراني منها، والمحاولات لتصنيع صواريخ عالية الدقة في سوريا وفي لبنان، ومنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية".

— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) June 25, 2020

​وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهن أكد قدرة بلاده الاستخبارية وتعاونها مع دول الخليج أمنيا في مواجهة إيران، وتعهد بمساندة إسرائيل لدول الجوار في مواجهة الأطماع الإيرانية، كما أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، أن "إيران تقدمت في مشروعها النووي، وأصبحت "الدولة الأخطر في الشرق الأوسط" على إسرائيل".