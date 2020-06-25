إعلام: مجلس الأمن يناقش أزمة سد النهضة... وغوتيريش يؤكد استمرار المفاوضات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن الحوار بين مصر والسودان وإثيوبيا، هو السبيل الوحيد لتجاوز أزمة سد النهضة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، قال غوتيريش، إن المشاورات الثلاثية بشأن سد النهضة لا تزال تمضي وتحظى بدعم الأمم المتحدة، لافتًا إلى أنه سيناقش الملف مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك.

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر مطلعة قولها، إن مجلس الأمن الدولي، يعقد يوم الاثنين المقبل، جلسة خاصة حول أزمة سد النهضة، وإنه تم الاتفاق على عقد الجلسة بين وفدي الولايات المتحدة وفرنسا لدى المجلس.

وأَضافت أن روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ستقدم إحاطة إلى أعضاء المجلس تعكس وجهة نظره حول طرق حل الأزمة بشكل مقبول لكل الأطراف، وبما يحقق مصالح الشعوب في التنمية.

وقالت المصادر، إنه من المتوقع مشاركة مندوبي مصر وإثيوبيا والسودان لدى الأمم المتحدة في فعاليات هذه الجلسة.

وتقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الأثيوبي، قبل أيام، تدعوه فيه للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية.

وتقول مصر إنها ترغب في التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أية أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.