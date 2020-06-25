وزارة الدفاع الإيرانية تكشف سبب الانفجار الذي هز العاصمة طهران... فيديو

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الجمعة، إن الانفجار الذي وقع في شرق طهران ناتج عن انفجار مخزن للغاز الطبيعي في منطقة بارتشين ولم يتسبب بوقوع إصابات.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارا ضخما هز منطقة شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجار كبير، شرقي طهران، أعقبه ضوء برتقالي في السماء.

This viral video shows the moment a significant flare is seen behind mountains in eastern #Tehran. The footage has been filmed in Pardis town. The man who was filming the scene says an explosion was also heard. There is no official report on cause of incident yet. #Iran pic.twitter.com/iDM51Q6O5P — Press TV (@PressTV) June 25, 2020

من جانبه، قال التلفزيون الرسمي إن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في شرقي طهران.

بدوره، أكد موقع "نور نيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الحادث لا يرتبط إطلاقا بالنشاطات العسكرية الإيرانية.

سخنگوی وزارت دفاع: انفجار #مخزن_گاز توسط نیروهای آتش‌نشانی مهار شد و هیچ تلفاتی به همراه نداشته است. pic.twitter.com/JMeg17IVgP — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 25, 2020

وتداولت مواقع إخبارية محلية مقاطع فيديو وصور نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا بضوء برتقالي ساطع أعقبته سحابة كثيفة من الدخان.