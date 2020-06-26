رغم أن تحاليله جاءت سلبية... رئيس البرازيل: أعتقد أني أصبت بـ"كورونا" 

قال رئيس البرازيل جايير بولسونارو اليوم الخميس إنه ربما أصيب بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق وإنه قد يخضع للفحص مرة أخرى.

وتأتي تصريحات بولسونارو بعد أن جاءت نتائج فحوص سابقة سلبية قبل أسابيع، بحسب وكالة "رويترز".

وقال بولسونارو إن نتائج تحاليله جاءت سلبية مرتين لكنه خاض معركة مع المحاكم لمنع نشر نتائج فحوص المستشفى، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن إن كان أصيب بالمرض أم لا.

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بواقع أكثر من مليون و200 ألف إصابة، ووفيات تقترب من 55 ألف حالة، بحسب إحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

يشار إلى أنه مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل، قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة كوفيد-19، وذلك مع وصول إجمالي الإصابات لأكثر من 9 مليون و600 ألف إصابة.