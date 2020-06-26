رغم معارضة ترامب… النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لإصلاح الشرطة

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون صاغه الديمقراطيون لإصلاح الشرطة يوم الخميس وأحال التشريع إلى مجلس الشيوخ رغم معارضة الرئيس دونالد ترامب وحلفائه الجمهوريين في الكونغرس.

وأيد في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، 236 عضوا، في حين عارض 181 آخرين، بحسب وكالة "رويترز".

تأتي الموافقة على مشروع القانون بعد شهر من وفاة جورج فلويد على يد الشرطة الأمر الذي فجر احتجاجات استمرت أسابيع على وحشية الشرطة، لا سيما مع الأمريكيين من أصل أفريقي.

ومن غير المرجح أن يمر مشروع القانون، الذي ينص على تغييرات ملموسة في القانون والسياسة لتحجيم سوء السلوك داخل الشرطة، بشكله الحالي في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، حيث حال الديمقراطيون يوم الأربعاء دون الموافقة على تشريع إصلاح أعده الجمهوريون.