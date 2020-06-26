عجوز عمره 114 عاما يتعافى من فيروس كورونا

تعافى رجل إثيوبي عمره 114 عاما من فيروس كورونا، وأصبح بصحة جيدة، وذلك بحسب ما أفاد مدير المستشفى الذي عولج فيها الرجل.

وقال الدكتور يارد أغيديو، على صفحته على موقع فيسبوك، وهو مدير مستشفى في العاصمة أديس أبابا، حيث تم علاج الرجل: "لقد شفي تماما وهو الآن بصحة جيدة".

የ114 አመት የዕድሜ ባለፀጋ ከኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ከኮሮና ቫይረስ ሙሉ በሙሉ አገግመው ወጥተዋል።

ጤና ባለሞያዎች እናመሰግናለን!@DrTsion — Dr Yared Agidew (@YaredAgidew) June 24, 2020

​ويعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما أكثر عرضة لتدهور حالتهم الصحية إذا أصيبوا بالفيروس.

وبكن الرجل الإثيوبي ليس الوحيد الذي تجاوز عمره الـ 100 عام وتعافي من الإصابة بفيروس كورونا، فهناك ثلاث نساء في بريطانيا تجاوزت أعمارهن الـ 100 عام وشفين من الفيروس، وذلك بحسب موقع "بي بي سي".

وسجلت إثيوبيا نحو 5000 حالة إصابة بالفيروس و75 حالة وفاة.