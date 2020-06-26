بيل غيتس يحذر من لقاح فيروس كورونا

حذر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، من احتمال عدم كفاءة أي لقاح يتم تصنيعه ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" للأخبار، أوضح الملياردير أن العلماء يحاولون تطوير لقاح يمنع الإصابة بالمرض، ويمنع انتقال العدوى بين الأشخاص.

وشدد غيتس قائلا: "ليس من المضمون أن يكون اللقاح مانعًا مثاليًا لانتقال العدوى".

وفي الوقت نفسه، أشاد غيتس بفاعلية الاستجابة المناعية للجسم ضد المرض، مشيرا إلى أن المناعة المتطورة تحمي من خطر إعادة العدوى لمدة عام على الأقل.

ويعتقد غيتس أن الأمر سيزداد سوءًا قبل أن يتحسن، ويتفق مع كبار خبراء الصحة الذين يتوقعون أن الحالات سترتفع مرة أخرى في الخريف، على الرغم من أنه أشار إلى أن الطقس الأكثر دفئًا ساعد في مواجهة الوباء.

وأوضح بيل غيتس:"كان من الممكن أن تتجه الأمور إلى الأسوأ بكثير لو لم يكن الفيروس موسميًا إلى حد ما، ولذا فإننا نعلم الآن أننا نستفيد من الصيف، وبالطبع ستزداد العدوى سوءًا في الخريف"، "لذلك فإن هناك أسباب إضافية تدعونا لعدم التراخي تماما".