"صورتك ليست جميلة"...أمريكا تعلق على صورة زعيم "داعش" وتطلب غيرها...شاهد

نشرت صفحة برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لحجي عبد الله، زعيم تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، طالبة منه صورة أجمل.

ونشرت الصفحة صورة لعبد الله، طالبة منه صورة أجمل، معلّقة على الصورة: "يا حجي عبد الله، إن صورتك هذه ليست جميلة إطلاقاً! اطلب من أصدقائك الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت!".

يا #حجي_عبدالله ، إن صورتك هذه ليست بجميلة اطلاقاً! اطلب من أصدقائك #الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت! #داعش pic.twitter.com/nTtRabKB4x — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) June 25, 2020

وكان البرنامج قد رفع، يوم الأربعاء، من قيمة الجائزة المقدمة لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على عبد الله.

حيث وصل ثمن المكافأة لـ10 مليون دولار، بعدما عرضت في البداية بـ5 مليون دولار.