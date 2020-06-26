"صورتك ليست جميلة"...أمريكا تعلق على صورة زعيم "داعش" وتطلب غيرها...شاهد

ونشرت الصفحة صورة لعبد الله، طالبة منه صورة أجمل، معلّقة على الصورة: "يا حجي عبد الله، إن صورتك هذه ليست جميلة إطلاقاً! اطلب من أصدقائك الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت!".
يا #حجي_عبدالله ، إن صورتك هذه ليست بجميلة اطلاقاً! اطلب من أصدقائك #الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت! #داعش pic.twitter.com/nTtRabKB4x— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) June 25, 2020
وكان البرنامج قد رفع، يوم الأربعاء، من قيمة الجائزة المقدمة لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على عبد الله.
حيث وصل ثمن المكافأة لـ10 مليون دولار، بعدما عرضت في البداية بـ5 مليون دولار.
احصل على ١٠ مليون دولار بدلاً من الـ ٥ ملايين!— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) June 24, 2020
قام هذا الارهابي #حجي_عبدالله بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من اخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم #معلومات تؤدي الى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي#محمد_سعيد_عبدالرحمن_المولى#واتساب ١٢٠٢٢٩٤١٠٣٧ ٠٠#تليغرام @RFJ_Arabic_bot pic.twitter.com/XKlflqSn69
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