زلزال بقوة 5.5 يضرب غربي تركيا...فيديو

قالت إدارة الطوارئ في البلاد إن زلزالا بقوة 5.5 درجة وقع في مقاطعة مانيسا غربي تركيا.

ووفقا لها، كان مركز الهزات في منطقة قضاء صاروهانلي على عمق 9.29 كم تحت سطح الأرض. تم تسجيل الهزات الساعة 10.21 بالتوقيت المحلي (نفس توقيت موسكو).

Manisa'daki korkutan depremden ilk görüntüler... Deprem anı kameralara böyle yansıdı pic.twitter.com/oMTlvkQYae — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) June 26, 2020

وبحسب ما ورد شعر سكان أزمير وأيدين وموغلا بالزلزال. وبحسب وزارة الداخلية التركية، لم ترد أي معلومات عن الضحايا أو الخسائر، وتقوم السلطات المحلية بتقييم العواقب المحتملة للزلزال.