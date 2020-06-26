زلزال بقوة 5.5 يضرب غربي تركيا...فيديو

ووفقا لها، كان مركز الهزات في منطقة قضاء صاروهانلي على عمق 9.29 كم تحت سطح الأرض. تم تسجيل الهزات الساعة 10.21 بالتوقيت المحلي (نفس توقيت موسكو).
Manisa'daki korkutan depremden ilk görüntüler... Deprem anı kameralara böyle yansıdı pic.twitter.com/oMTlvkQYae— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) June 26, 2020
وبحسب ما ورد شعر سكان أزمير وأيدين وموغلا بالزلزال. وبحسب وزارة الداخلية التركية، لم ترد أي معلومات عن الضحايا أو الخسائر، وتقوم السلطات المحلية بتقييم العواقب المحتملة للزلزال.
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، قضاء صاروهانلي بولاية مانيسا غربي تركيا— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 26, 2020
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في بيان إن الزلزال وقع في الساعة 10.21 صباحا بالتوقيت المحلي
وأوضح البيان أن الزلزال مركزه "صاروهانلي" ووقع على عمق 9.29 كم تحت سطح الأرضhttps://t.co/0CyEWvYjkG
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