هل حقا سيتغير العالم بعد كورونا... شاهد ماذا حدث بعد فتح الشواطئ في بريطانيا

تردد في الأونة الأخيرة مقولة إن "العالم سيكون مختلفا بعد انتهاء أزمة كورونا"، لكن هناك شواهد تدل على أن الوضع لن يتغير وأن الأزمة التي عصفت بالعالم أجمع ربما لم تؤثر على سلوك وحياة البشر على كوكب الأرض.

أجبرت موجة الحر المستمرة في بريطانيا، والمقرر أن تصل درجتها اليوم إلى 28 درجة مئوية في لندن، وإلى 32 في المناطق الجنوبية، البريطانيين على النزوح إلى السواحل والتكدس على شواطئه، خصوصا في مدينة "برايتون" من دون الالتزام بإجراءات التباعد أو ارتداء الكمامات.

A popular beach town on England's southern coast has declared a 'major incident,' after crowds flocked to the beach and ignored public health advice https://t.co/yBLyJHrZ66 pic.twitter.com/Cb48Szm2zT — Reuters (@Reuters) June 26, 2020

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على الإنترنت تزاحم آلاف الزوار وتكدسهم، وفيها نجد الكثيرين منهم أيضا بلا كمامات على الوجوه، ولا يعيرون للتباعد أي اهتمام.

هذا المشهد استفز وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، والذي حذر من أن الحكومة قد تضطر إلى إغلاق الشواطئ في جنوب إنجلترا بشكل خاص، إذا ما استمر تجاهل مرتاديها لقيود الإغلاق والالتزام بوضع الكمامات على الوجوه، مع الابتعاد مترين على الأقل بين الأفراد.

UK information ⚠️ regarding the south coast of England



Coronavirus: Ministers 'reluctant' to close beaches over crowds



Photo left: Dorset coast / Photo right: Brighton beach



Source: BBC News (UK), 15 min ago pic.twitter.com/UkLWX5PKLv — Berni (@bennimoonlight) June 26, 2020

واعتبر الوزير أن تجاهل البريطانيين لخطر "كورونا" المستمر، واحتشادهم على الشواطئ بطريقة تحولوا معها إلى "وليمة" جماعية للفيروس، قد ينسف مخطط الحكومة لإعادة كثير من الأماكن العامة لفتح أبوابها، ومنها المطاعم والحانات والفنادق، بدءا من 4 يوليو/تموز المقبل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر البريطانيين، في وقت سابق، من التعامل مع فيروس "كورونا" باستخفاف أو دعابة، خاصة أن فاعليته لم تنته بعد، وكتب تغريدة على تويتر، قال فيها: "طلبت الحكومة اهتماما كبيرا منكم جميعا، وقد واجهتم هذا التحدي بروح الدعابة والحس السليم".

The government has asked a huge amount of all of you, and you have met that challenge with good humour and common sense.



Of course, the fight is far from over. We must all continue to stay alert to the risk of infection, and maintain social distancing. pic.twitter.com/Jb6ZVZPzfz — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 25, 2020

وأضاف: "بالطبع، القتال لم ينته بعد. يجب علينا جميعا أن نبقى متيقظين لخطر العدوى، وأن نحافظ على التباعد الاجتماعي".