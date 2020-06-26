فيديو مزيف يغزو مواقع التواصل على أنه لحظة انفجار ضخم وقع في إيران ليلا

بعد منتصف الليل، شوهد وميض برتقالي في الشطر الجنوبي من طهران، وسُمع صوت انفجار وصفته وكالات إيرانية بأنه "دويّ رهيب".

وفيما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن خزان غاز انفجر في منطقة بارشين لم يسفر عن وقوع ضحايا، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا على أنه يُظهر الانفجار.

لكن المقطع في الحقيقة ملتقط قبل نحو عام في مصفاة نفط في في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، ولا علاقة له بالدوّي الذي سمعه سكان طهران، فقد أظهر البحث عنه على محرّكات البحث أنه منشور في يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لخدمة تقصي الحقائق في وكالة "فرانس برس".

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، على مواقع فيسبوك وتويتر وإنستغرام، ونشر أيضاً على موقع يوتيوب، وجاء في التعليقات المرافقة للفيديو "انفجار عنيف في العاصمة الإيرانية طهران".

وميض برتقالي ودويّ رهيب

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن "عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي أنهم شاهدوا ضوءًا برتقاليًا في الشطر الشرقي من طهران" بعد منتصف الليل.

سخنگوی وزارت دفاع: انفجار #مخزن_گاز توسط نیروهای آتش‌نشانی مهار شد و هیچ تلفاتی به همراه نداشته است. pic.twitter.com/JMeg17IVgP — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 25, 2020

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وفي وقت لاحق، قالت الوكالة إنّ الضوء سببه "انفجار خزّان غاز صناعي" بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة. ونقلت عن مصدر مطّلع أنّ الموقع الذي حصل فيه الانفجار ليس تابعًا للجيش.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية العميد أمير عبدي في بيان: "بدأت فرق الطوارئ بإخماد النيران الناجمة عن انفجار خزان الغاز الصناعي في شرق العاصمة طهران".

وأكد عبدي: "لا خسائر بشرية في انفجار خزان الغاز الصناعي في شرق طهران".