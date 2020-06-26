ضابط شرطة يتعرض للطعن في غلاسكو

تعرض ضابط شرطة للطعن في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، اليوم الجمعة، خلال "حادث كبير" وقع في قلب المدينة.

قالت الشرطة الاسكتلندية، في تغريدة لها، إنها تقدر أن عائلات ضباط الشرطة في غلاسكو حريصون على سماع الأخبار، لكن عائلة الضابط "تم إخطارها ودعمها من قبل الخدمة".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هناك وجودا كثيفا للشرطة في شارع "ويست جورج" بجانب أكثر من 12 مركبة شرطة.

The scene at West George Street where there is a major police incident. pic.twitter.com/eS0TldMsAc — Laura Ferguson (@lauragferguson) June 26, 2020

​وأوضحت شرطة غلاسكو الكبرى إن الوضع "تم السيطرة عليه في هذا الوقت ولا يوجد خطر على عامة الناس".

من جهتها، قالت شبكة "سكاي نيوز" إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث في مدينة غلاسكو في اسكتلندا، وذلك بعد أن أكدت الشرطة أنها أغلقت أحد شوارع المدينة.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم طعنا في مدينة غلاسكو.