الهند... صواعق تتسبب بمقتل أكثر من 100 شخص (فيديو)

ووفقا لشبكة "سي إن إن" للأنباء قتل 83 شخصًا في بيهار الواقعة شرقي الهند و24 شخصا في أوتار براديش الواقعة شمالي البلاد.
— CNN (@CNN) May 3, 2018
من جانبه كتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في صفحته على "تويتر": "تم تلقي أنباء مأساوية عن الوفيات في شمال الهند. وشدد على أن تقوم حكومات الولايات بالمساعدة الطارئة، وأعرب عن تعازيه لأقارب الضحايا".
— Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2020
وأعلنت الولايتان عن تعويض 400 ألف روبية أو ما يعادل 5300 دولار لأسر القتلى.
وتنتشر عواصف البرق والرعد مع بدء موسم الأمطار الذي يشهد رياحا موسمية تهب على معظم شمال الهند.
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