محكمة دنماركية تدين نرويجيا بالتجسس لصالح إيران

أدانت محكمة دنماركية، مواطنا نرويجيا بالتجسس لصالح جهاز مخابرات إيراني، والتواطؤ في مؤامرة لاغتيال شخصية إيرانية معارضة في الدنمارك.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن محكمة روسكيلد الجزئية، أكدت في بيان، أن المتهم النرويجي، راقب لعدة أيام في شهر سبتمبر/أيلول من 2018، منزل معارض إيراني مقيم في الدنمارك، والتقط صورًا للمنزل وللشوارع والطرق المحيطة به.

© AP Photo / SHAWN BALDWIN وكالة: اعتقال ابن الزعيم الإيراني المعارض مهدي كروبي وأضافت: "خلصت المحكمة إلى حدوث جمع للمعلومات وإرسالها لشخص يعمل لصالح جهاز مخابرات إيراني، ليستخدمها ذلك الجهاز في التخطيط لقتل المعارض المنفي".

هذا وألقي القبض على النرويجي، وعمره 40 عامًا، وهو من أصل إيراني، في أكتوبر /تشرين أول 2018 في عملية كبرى نفذتها الشرطة، وأغلقت خلالها البلاد حدودها الدولية، فيما لم تفصح المحكمة عن اسمه.

وبشكل منفصل وجهت الشرطة الدنماركية تهما لثلاثة أعضاء في حركة، من بينهم زعيمها، بالتجسس لصالح أجهزة المخابرات السعودية ودعم وتمويل الإرهاب في إيران.