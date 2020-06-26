الخارجية الإيرانية: أمريكا تستخدم الإرهاب الاقتصادي والطبي ضد حقوق الإنسان في بلادنا

أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن أميركا تشن حملة عالمية وتستخدم الإرهاب الاقتصادي والطبي ضد حقوق الإنسان في البلاد، وذلك بعد عجزها على جميع الصعد.

طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في تغريدة على" تويتر" اليوم الجمعة بمناسبة أسبوع فضح حقيقة "حقوق الإنسان في أميركا" التي بدأتها طهران منذ سنة: "من حرمان إيران من الوصول إلى مواردها المالية لإدارة شؤونها إلى حظر إرسال المستلزمات الصحية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا بهدف إنقاذ حياة الإيرانيين، يقود النظام الأمريكي حملة عالمية يائسة لاستخدام الإرهاب الاقتصادي والطبي ضد حقوق الإنسان للإيرانيين".

يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت أعلنت في تغريدة في وقت سابق انه "في كل عام، من 26 حزيران/يونيو إلى 2 تموز/يوليو، يتم تذكير الشعب الإيراني بانتهاكات حقوق الإنسان المروعة والقاتلة التي يرتكبها النظام الأمريكي".

وقالت في تغرديتها على تويتر انه "خلال الأيام السبعة المقبلة التي أطلق عليها اسم "أسبوع فضح حقوق الإنسان في أميركا": "ستقوم إيران وباقي دول العالم بتبيان واستعراض الإجراءات الأميركية في التشكيك بالحقوق الأساسية للشعب داخل الولايات المتحدة".

وشهدت العلاقات الأميركية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا من جانب واشنطن، وذلك بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015 مع طهران، كذلك فرضه عقوبات مشددة على الاقتصاد الإيراني بهدف إسقاط النظام الإسلامي من الداخل.