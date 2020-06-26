مقتل سبعة أشخاص على الأقل بسيول جارفة في ساحل العاج (فيديو)

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم في سيول نجمت عن هطول أمطار غزيرة على أبيدجان، العاصمة التجارية لساحل العاج خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هيئة الأرصاد الجوية المحلية، اليوم الجمعة، قولها: "إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار اليوم وغدا مع توقع مزيد من الأضرار في أبيدجان التي تطل على المحيط".

— La Côte d'Ivoire est Chic🇨🇮 (@CotedIvoire_off) June 26, 2020

وأغرقت مياه الأمطار نظام الصرف الصحي في المدينة أمس الخميس، وغمرت الشوارع وبعضها فوق مستوى سطح البحر.

— La Côte d'Ivoire est Chic🇨🇮 (@CotedIvoire_off) June 25, 2020

وجرفت المياه السيارات والركام المتساقط من المباني وفر السكان من منازلهم طلبا للسلامة.