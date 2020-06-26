إيران تستعين بخبراء فرنسيين لفك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة

طلبت إيران من مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني في فرنسا (بي.إي.إيه)، تقديم مساعدة فنية لفك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، التي تحطمت بالقرب من طهران في يناير/ كانون الثاني الماضي.

باريس – سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الفرنسي على "تويتر": "الحادث حول طائرة بوينغ 737 في 8 كانون الثاني/ يناير 2020. طلبت إيران من مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني المساعدة التقنية في فك شفرة مسجلي بيانات الرحلة والصوت ومن المقرر أن يبدأ العمل في 20 تموز/ يوليو".

وأعلنت إيران، يوم الاثنين الماضي، أنها سترسل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني مطلع العام الجاري عن طريق الخطأ، إلى فرنسا خلال الأيام القليلة القادمة.

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز "بوينغ"، صباح 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون الإيرانيون في أكثر من مناسبة إن التحقيقات حول الواقعة سوف تستغرق وقتا لكثرة تفاصيلها وتعقيداتها.