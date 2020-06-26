"يوتيوب" يطلق ميزة جديدة تنافس "تيك توك"

أعلنت شركة "يوتيوب" عن بدء اختبار ميزة جديدة على الهواتف المحمولة تتيح إمكانية تسجيل مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، لينافس بذلك تطبيق "تيك توك".

وبحسب الشركة يتيح التطبيق الجديد عبر منصة "يوتيوب" والذي يحمل اسم "Shorts" ميزة تسجيل سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة مباشرة، ثم دمجها وتحميلها كفيديو واحد صغير والتي تتشابه إلى حد كبير مع فكرة تطبيق "تيك توك".

وستوفر الميزة الجديدة خدمة الموسيقى التي تمكن المستخدمين من دمج مقاطع موسيقية عبر الفيديوهات التي سيقومون بإنشائها، بالإضافة لزيادة أدوات التعديل علي الفيديو المصور قبل نشره على "يوتيوب".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها "يوتيوب" منافسا قويا، فقد أطلقت الشركة في عام 2017 بديلاً عن قصص "إنستغرام"، المصممة لإنشاء ومشاركة المزيد من مقاطع الفيديو غير الرسمية.