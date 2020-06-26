وزير الصحة التركي: 113 مريضا فقط يرقدون في المستشفيات بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، اليوم الجمعة، أن 113 مريضا فقط يرقدون في المستشفيات بسبب كورونا.

وأفادت وكالة "الأناضول" عبر صفحتها في "تويتر" بأن وزير الصحة التركي أعلن "وجود 113 مريضا فقط في المستشفيات بسبب كورونا".

#عاجل |تركيا.. 113 مريضا فقط يرقدون في المستشفيات بسبب كورونا (وزير الصحة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 26, 2020

وفي وقت سابق أكدت الوكالة التركية أن "عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا تجاوز 167 ألفا، بعد تسجيل ألف و492 حالة شفاء آخر خلال أربع وعشرين ساعة".

وأظهرت وزارة الصحة، في بيان اليوم الجمعة، أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 167 ألفا و198.

وأضافت أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 194 ألفا و511، إثر تسجيل ألف و396 حالة.

وأشارت إلى تسجيل البلاد 19 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و65.