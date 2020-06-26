أمريكا تعلن فرض قيود على تأشيرة الدخول الخاصة بمسؤولين صينيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تأشيرات دخول تتعلق بمسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقييد الحريات في هونغ كونغ.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو في بيان لم يرد فيه أسماء من تستهدفهم القيود: "اليوم أعلن عن فرض قيود تتعلق بالتأشيرات على مسؤولين حاليين وسابقين في الحزب الشيوعي الصيني يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به هونج كونج أو متواطئون في ذلك".

وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة تحث الصين على احترام الحكم الذاتي لهونغ كونغ"، وتابع أن "الإدارة الأمريكية ستواصل مراجعة الإجراءات الأخرى التي من الممكن اتخاذها لمعالجة مخاوف نفوذ الصين داخل هونغ كونغ".

في أواخر شهر مايو/ أيار، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته ستعاقب المسؤولين الحكوميين في هونغ كونغ وكذلك المسؤولين الصينيين الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في تآكل الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

وقال أيضا إن الولايات المتحدة ستبدأ عملية لإزالة الإعفاءات السياسية التي تمنح هونغ كونغ معاملة خاصة في التجارة والتكنولوجيا ومسائل أخرى.

وتتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات استجابة للتشريع الذي تبناه البرلمان الصيني في الشهر الماضي، والذي بموجبه ستكون اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مسؤولة عن تطوير قانون للأمن القومي يحظر النشاط الانفصالي والتخريبي في هونغ كونغ، وتلقى هذه الخطوة دعما من قبل قيادة هونغ كونغ، لكنها قوبلت بموجة من الاحتجاجات في المدينة، وذلك لخشية بعض السكان أن حقوقهم قد تنتهك.