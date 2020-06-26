تسجيل
19:20 GMT26 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إعلان حالة طوارئ في الصين بسبب خطر الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، يونيو 2020

    ارتكبت "خطأ فادحا"... عالم أوبئة سويدي يهاجم منظمة الصحة العالمية

    © AFP 2020 / Noel Celis
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (13)
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104571/47/1045714706_0:390:2946:2047_1200x675_80_0_0_2a9f6e9b41b47dffe8d3cba740918d60.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202006261045842591-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/

    انتقد عالم أوبئة سويدي، اليوم الجمعة، منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بإساءة تفسير بيانات جائحة "كوفيد 19" الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والمبالغة في المخاطر الصحية التي تواجهها بلاده.

    وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، قال أندرس تيجنيل، الذي أشرف على هندسة استجابة الحكومة السويدية القائمة على عدم التدخل لمكافحة وباء الفيروس التاجي، إن منظمة الصحة العالمية ارتكبت "خطأً فادحًا".

    وصول مستشفى متنقل تابع للبحرية الأمريكية إلى نيويورك، لمساعدة الأطباء في مكافحة فيروس كورونا، الولايات المتحدة 30 مارس 2020
    © AP Photo / Kathy Willens
    لماذا يتميز النهج السويدي في مكافحة جائحة كورونا عن باقي دول العالم؟

    وأضاف تيجنيل أن هذا الخطأ جاء من خلال وضع بلاده في قائمة توضح أين "أدى تسارع انتشار العدوى إلى طفرة كبيرة جدًا للفيروس، إذا تركت دون رادع، ستدفع النظم الصحية إلى حافة الهاوية مرة أخرى في أوروبا".

    وبحسب تيجنيل، فإن القائمة، التي تضم 11 دولة، لا تأخذ في الاعتبار الفروق الدقيقة في نهج السويد في إجراء التحليلات.

    وتابع: "لدينا عدد متزايد من الحالات منذ بدأنا التوسع في الفحوصات، الأسبوع الماضي، ولكن يمكننا أن ننظر إلى جميع المعايير الأخرى التي نقيسها، مثل عدد الحالات الخطرة التي لدينا؛ إنه ينخفض".

    وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات الجديدة في السويد "لا يزال مرتفعًا نسبيًا"، لكنها ربطت هذا التطور بالفحوصات المتزايدة منذ بداية يونيو/ حزيران.

    وأضافت: "ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن نسبة النتائج الإيجابية بين أولئك الذين تم اختبارهم لا تزال مستقرة عند حوالي 12-13%".

    لكن تيجنيل قال إن أحد المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها هو عدد حالات الدخول إلى وحدات العناية المركزة، التي وصفها بأنها عند مستوى منخفض جدًا في السويد.

    وأشار إلى أن معدل الوفيات آخذ في الانخفاض، مضيفًا أن "هذا للأسف حكم خاطئ للبيانات السويدية"، في إشارة إلى القائمة التي أعدتها المنظمة.

    ومنذ بدء الجائحة، سجلت السويد 65 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، و5280 حالة وفاة، وتعرضت للانتقاد بسبب نهجها القائم على فرض قيود محدودة على حركة وتجمعات المواطنين.

    أين تذهب هذا الصيف... وجهات سياحية تستعد لاستقبال الزائرين
    © Sputnik . Mohamed Hassan
    أين تذهب هذا الصيف... وجهات سياحية تستعد لاستقبال الزائرين
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (13)

    انظر أيضا:

    كورونا يتسبب بمواجهات غاضبة بين مهاجرين وسكان بلدة إيطالية
    نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا
    وزير الصحة التركي: 113 مريضا فقط يرقدون في المستشفيات بسبب كورونا
    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية, السويد, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إعادة فتح المنتجعات السياحية أمام السياح في أنطاليا جنوب تركيا بعد الإغلاق التام بسبب فيروس كورونا. عادة في هذا الوقت من العام تضج أنطاليا بالسياح، 19 يونيو 2020
    مع بداية حر الصيف... أوروبا تخرج عن طورها رغم الجائحة... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    من أسوأ أمة في العالم وفق ترامب؟
    من هي أسوأ أمة في العالم وفق ترامب؟
    15 فائدة لرياضة المشي
    15 فائدة مدهشة لرياضة المشي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك