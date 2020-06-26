بعد اشتباك مميت... صور تظهر حشودا ومنشآت عسكرية صينية على الحدود مع الهند

أظهرت صور حديثة التقطت عبر الأقمار الصناعية أن الصين أعادت بناء وتوسيع معسكر بجبال الهيمالايا، قرب مكان الاشتباك الحدودي المميت مع الهند الذي وقع هذا الشهر.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، التقطت الصور من قبل شركة الأقمار الصناعية الأمريكية "ماكسار تكنولوجيز"، الاثنين، بعد أسبوع من سقوط 20 قتيلًا من الجنود الهنود على الحدود.

وتقول بكين إن الاشتباك القاتل بدأ عندما عبرت القوات الهندية إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين وحاولت تفكيك مخيم أقامه الجيش الصيني في وادي جالوان. تدعي الهند أن هناك قتلى من الجانب الصيني الذي لم يؤكد الأمر.

الصور الجديدة تظهر توسعًا كبيرًا في المعسكر الصيني على ضفاف النهر منذ القتال في ليلة 15 يونيو/ حزيران، قرب منطقة حدودية متنازع عليها.

Satellite imagery from the Galwan Valley on June 22nd shows that 'disengagement' really isn't the word that the government should be using. This gif shows the small outpost that sparked the June 15th clashes. It has grown hugely in size. Indian troops aren't dismantling this one. pic.twitter.com/8Q78ftr3uW — Nathan Ruser (@Nrg8000) June 24, 2020

وقال ناثان روسر الباحث بمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، والذي نشر الصور لأول مرة، يوم الخميس، إن "الموقع الصغير، نما حجمه بشكل كبير. القوات الهندية لن تفكك هذا".

وأضاف روسر أن تحليله لصور الأقمار الصناعية أظهر أنه منذ مايو/ أيار، ارتفع عدد القوات الصينية والمركبات داخل كيلومتر واحد من الحدود من ثلاثة إلى 46 بينما انخفض في الجانب الهندي من 84 إلى 17.