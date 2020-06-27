البرازيل تسجل أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت، تسجيل 46860 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 990 وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 46860 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1274974، والوفيات بواقع 990 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 55961.

وتشهد البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 21432 إصابة، وفي 23 يونيو 39436 حالة، وفي 24 يونيو 42725، وفي 25 يونيو 39483.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.