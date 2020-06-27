بأكثر من 40 ألف حالة... أمريكا تسجل أعلى معدل لإصابات "كورونا" خلال يوم واحد

سجلت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وبحسب إحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، سُجلت 40173 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا في أمريكا.

ويبلغ إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 2,462,472 حالة، في حين بلغت إصابات كورونا التي جرى تسجيلها يوم الخميس 39972 في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القا