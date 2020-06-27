وفاة مصمم شعار نيويورك الشهير ميلتون جلاسر

توفي مصمم الجرافيك الأمريكي ميلتون غلاسر، الذي صمم شعار نيويورك الشهير، في عيد ميلاده أمس الجمعة، عن عمر يناهز 91 عامًا.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية توفي غلاسر بسبب سكتة دماغية، كما كان يعاني أيضا من الفشل الكلوي.

من بين الأعمال الأكثر شهرة للمصمم الشهير هو ملصق تم تصميمه عام 1967 للمغني والموسيقي الأمريكي بوب ديلان، والذي يظهر فيه يصور صورة ظلية للموسيقي أما شعره فقد تلون بألوان زاهية.

— School Of Visual Arts (@SVA_News) June 26, 2020

في عام 1977، صمم غلاسر شعار "I Love New York" الذي يتكون من ثلاثة أحرف وقلب أحمر بين الحرفين I وNY، كجزء من حملة ترويج السياحة في نيويورك، ليصبح هذا الشعار رمزًا من رموز مدينة نيويورك.

وفي عام 2004، حصل غلاسر على جائزة من المتحف الوطني للتصميم لمساهمته الكبيرة في تطوير التصميم الحديث. وفي عام 2009، منحه الرئيس الأمريكي باراك أوباما الميدالية الوطنية للفنون لإنجازاته المتميزة ودعمه للفن.