شاهد مراسم تبديل الحرس على قبر أرطغرل في تركيا.. فيديو

نشر تلفزيون TRT التركي الرسمي، مقطع فيديو يظهر مراسم تغيير الحراسة على قبر أرطغرل بن سليمان شاه، بعد شهرين من إغلاقه بسبب كورونا يفتح ضريح أرطغرل أبوابه للزوار في مدينة بيلجيك التركية.

وعلى صفحة التلفزيون الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي"تويتر"، نشر التلفزيون المقطع المصور.

وجاء في التعليق "مراسم الحراسة التقليدية أمام ضريح أرطغرل غازي.. بعد شهرين من إغلاقه بسبب كورونا يفتح ضريح أرطغرل أبوابه للزوار في مدينة بيلجيك التركية".

مراسم الحراسة التقليدية أمام ضريح #أرطغرل غازي.. بعد شهرين من إغلاقه بسبب كورونا يفتح ضريح أرطغرل أبوابه للزوار في مدينة #بيلجيك التركية pic.twitter.com/EvxXTBuNsr — TRT عربي (@TRTArabi) June 26, 2020

هذا وكان وزير الصحة التركي قد أعلن يوم أمس أن 113 مريضا فقط يرقدون في المستشفيات بسبب كورونا.

وأظهرت وزارة الصحة، في بيان يوم الجمعة، أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 167 ألفا و198، وأضافت أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 194 ألفا و511، إثر تسجيل ألف و396 حالة.