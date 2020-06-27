الموافقة على تشريع لتحويل واشنطن العاصمة إلى الولاية الأمريكية رقم 51

وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، على قبول طلب تحويل واشنطن العاصمة إلى الولاية رقم 51، وذلك بعد 4 عقود من المطالبات.

وحصل الطلب على أغلبية بموافقة 232 نائبا، وكلهم من الديموقراطيين، في حين رفضه 180، ولم يحصل على أي دعم من الجمهوريين، الذين يشكلون الأقلية في مجلس النواب.

وليس من المتوقع أن يبحث مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، هذا التشريع.

WASHINGTON (AP) — The Democratic-controlled House approved a bill Friday to make the District of Columbia the 51st state, saying Congress has both the moral obligation and constitutional authority to ensure that the city’s 700,000 residents... https://t.co/7DcHYk24bg — Lisa Mascaro (@LisaMascaro) June 26, 2020

​وكان الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب قد أعلن معارضته للخطوة، مشيرا إلى أن تحويل واشنطن العاصمة إلى ولاية قد يفضي إلى انتخاب عدد أكبر من الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، وهي المدينة التي لم يختر فيها الناخبون سوى رؤساء بلديات ديمقراطيين.

وأوضحت وسائل إعلام أنه سيطلق على الولاية اسم (واشنطن دوجلاس كومنولث)، تيمنا باسم جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة وفريدريك دوجلاس وهو شخص كان عبدا في السابق واشتهر بتأييده لإلغاء الرق.