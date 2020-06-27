الأولى ملياري دولار.. صندوق النقد يصرف قرض مصر الجديد على 3 شرائح

كشف صندوق النقد عن كيفية صرف القرض الجديد الذي تحصل عليه مصر والبالغ 5.2 مليار دولار، ضمن برنامج تنفذه مصر لمدة عام.

وبحسب موقع "مصراوي"، أتاح الصندوق صرف الشريحة الأولى لقرض مصر الجديد بقيمة ملياري دولار.

وسيتم صرف المبلغ المتبقي من القرض والبالغ 3.2 مليار دولار بعد مراجعتين لبرنامج مصر مع الصندوق.

ويعتاد صندوق النقد الدولي على إجراء مراجعات للبرامج التي تنفذها الدول مع الصندوق للتأكد من تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، على أن يربط صرف شرائح القروض باجتياز هذه المراجعة.

وخلال برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر مع الصندوق منذ عام 2016 وحتى العام الماضي، اجتازت مصر عدة مراجعات بنجاح لتصرف قيمة القرض البالغ 12 مليار دولار على 8 شرائح.