المملكة المتحدة ترفع الحظر عن قضاء عطلات صيفية في دول محددة الشهر المقبل

أعلنت المملكة المتحدة عن بدء تخفيف القيود الشاملة على السفر إلى الخارج غير الضروري اعتبارا من 6 يوليو/ تموز.

ومن المتوقع أن يتم السماح لقضاء العطلات بالسفر إلى دول أوروبية معينة دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا في الحجر الصحي عند عودة المسافرين، وذلك بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وستشمل تلك الدول إسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا وفنلندا وبلجيكا وألمانيا والنرويج بالإضافة إلى تركيا.

وبدأ في بريطانيا، في 8 يونيو/ حزيران، العمل بالقواعد الجديدة التي يخضع بمقتضاها القادمون من خارج البلاد لحجر صحي مدته 14 يوما في إطار التدابير الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

ويكون على كل من يصل إلى بريطانيا، سواء بالطائرات أو القطارات أو السفن، أن يقدم للسلطات العنوان الذي سيمكث فيه طيلة مدة الحجر الصحي.

ويواجه المخالفون عقوبات قد تصل إلى دفع غرامة قدرها ألف جنيه استرليني، على أن يستثنى من القوانين العاملون في بعض المجالات مثل الرعاية الصحية.