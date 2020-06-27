الاتحاد الأوروبي يستعد للرد على العقوبات الأمريكية المفروضة على "التيار الشمالي 2"

أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لاتخاذ تدابير استجابية على العقوبات الأمريكية المفروضة على مشروع خط أنابيب "التيار الشمالي 2".

ونشرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، عن رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قوله: "تستعد المفوضية الأوروبية لاعتماد آلية تجاه العقوبات والتي من شأنها تحسين مرونة أوروبا في مواجهة تأثير العقوبات الخارجية التي تفرضها دول ثالثة".

ووفقا للصحيفة لم يتم تحديد نوع إجراءات الرد التي تجري مناقشتها.

وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تعول على دعم الحكومة الألمانية لمشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" برغم الضغوط القوية غير المسبوقة التي تمارسها الولايات المتحدة.

وفي 20 كانون الأول / ديسمبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون العقوبات على مشروع "التيار الشمالي - 2"، وهو خط أنابيب لنقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق. وتعد العقوبات جزءا من مشروع إنفاق دفاعي ضخم تبلغ قيمته 738 مليار دولار وقع عليه ترامب.