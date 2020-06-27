مقتل جنديين وإصابة 4 في هجوم استهدف وحدة للجيش وسط مالي

أعلن الجيش المالي أن وحدة تابعة له في منطقة موبتي بوسط البلاد تعرضت لهجوم مسلح في الساعات الأولى من صباح السبت، ما تسبب بوقوع قتلى ومصابين.

نوكشوط- سبوتنيك وقال الجيش، في بيان اليوم السبت، "الهجوم أسفر، وفق حصيلة أولية، عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".

ووقع الهجوم في منطقة موبتي وسط البلاد وتحديدا قرب قرية دينانكو، وكان الجيش المالي قد تعرض منتصف الشهر الجاري لهجوم عنيف قرب بلدة ديابالي أسفر عن مقتل 26 جنديا.

وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط وتقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا والمدرجان على قوائم الإرهاب الدولية)، بالإضافة إلى العنف الطائفي مما تسبب في مقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين.