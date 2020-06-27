جونسون: بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي وفق "شروط"

أبلغ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم السبت، أن بلاده ستكون مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وفق "شروط".

وأكدت وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، بأن شروط بوريس جونسون هي "شروط أستراليا"، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول علاقتها المستقبلية بالتكتل.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير/كانون الثاني، وجرى الاتفاق على أن تكون الترتيبات الانتقالية سارية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، ومن المقرر عقد جولة من "المفاوضات المكثفة" في يوليو/تموز.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان "قال جونسون إن بريطانيا ستتفاوض بشكل بناء، إلا أنها ستكون مستعدة بالقدر نفسه للخروج من المرحلة الانتقالية وفق شروط أستراليا إذا لم يتم التوصل لاتفاق".