ميزة جديدة من "فيسبوك" للحد من محتوى الكراهية

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زاكربرغ، إن الموقع سيضيف ميزة جديدة، في محاولته الحد من محتوى الكراهية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الموقع سوف يضيف علامات إلى المنشورات "ذات الأهمية الإخبارية" والتي تنتهك قواعد النظام الأساسي، بعد خطوة مماثلة من موقع "تويتر"، الذي استخدم مثل هذه الإشارات على تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال زاكربرغ إن السياسة الجديدة بشأن المحتوى الذي يحض على الكراهية في الإعلانات "ستحظر الادعاءات القائلة إن الأشخاص من عرق معين أو اثنية أو أصل وطني أو انتماء ديني أو طائفة أو توجه جنسي أو هوية جنسية أو حالة هجرة يمثلون تهديدا للسلامة البدنية أو الصحة أو بقاء الآخرين.

وتابع "نوسع أيضا سياساتنا لتوفير حماية أفضل للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء" من الإعلانات التي تحض على الكراهية.

وقال متحدث باسم الموقع "نستثمر مليارات الدولارات كل عام للحفاظ على مجتمعنا آمنا ونعمل باستمرار مع خبراء في الخارج لمراجعة وتحديث سياساتنا".

وأضاف أن "الاستثمارات التي قمنا بها في (الذكاء الاصطناعي) تعني أننا نصادف نحو 90 بالمئة من خطاب الكراهية ونتخذ إجراء قبل أن يبلغ المستخدمون عنه".