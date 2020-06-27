كندا ترحب بخطوة إيران في إرسال الصندوق الأسود للطائرة أوكرانية إلى فرنسا

رحب وزير الخارجية الكندي بقرار إيران بإرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المحطمة إلى الهيئة الفرنسية الخاصة بالتحقيق في حوادث الطيران "بي.إي.أيه".

وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان في هذا الإطار اليوم السبت، "أننا نرحب بإعلان هذا القرار في جلسة اليوم للمجلس الدولي لمنظمة الطيران المدني الذي تعهدت إيران فيه بتحميل معلومات الرحلة للخطوط الجوية الأوكرانية برقم "PS752" إلى الهيئة الفرنسية الخاصة بالتحقيق في حوادث الطيران "بي.إي.أيه" في 20 يوليو، بحسب ما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.

كندا ترحب بخطوة ايران في إرسال الصندوق الأسود للطائرة أوكرانية إلى #فرنسا https://t.co/ExJdGTSRW8 pic.twitter.com/KgVmhFMkIM — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) June 27, 2020

​ومن المقرر أن يبدأ مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني بفرنسا "بي.إي​​​.إيه"، العمل في فك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية في 20 تموز/ يوليو".

وطلبت إيران من مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني بفرنسا (بي.إي​​​.إيه)، تقديم مساعدة فنية لفك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت بالقرب من طهران في كانون الثاني/ يناير .

وجاء في بيان للمكتب الفرنسي على تويتر: "الحادث حول طائرة بوينغ 737 في 8 كانون الثاني/ يناير 2020. طلبت إيران من مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني المساعدة التقنية في فك شفرة مسجلي بيانات الرحلة والصوت ومن المقرر أن يبدأ العمل في 20 تموز/يوليو".

وأعلنت إيران، يوم الاثنين الماضي، أنها سترسل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، إلى فرنسا خلال الأيام القليلة القادمة.