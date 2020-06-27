إجلاء آلاف الألمان بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بمدينة بوتسدام... فيديو

أجلت السلطات الألمانية آلاف الأشخاص من منازلهم في مدينة بوتسدام بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في نهر هافل.

وقالت وكالة الإغاثة إنه تم صنع كرات ضخمة من القش ووضعها على القبل من أجل احتواء الانفجار في النهر.

تم تدمير القنبلة بنجاح في انفجار محكم، بعد أن تأخرت العملية بسبب عاصفة رعدية. يمكن رؤية القش في جميع أنحاء موقع الانفجار بعد أن بنت السلطات طوفًا من بالات القش للمساعدة في القضاء على قوة الانفجار ومنع الشظايا من القنبلة من السفر على نطاق واسع.

وقال خبير التخلص من المتفجرات مايك شفيتسكي: "انتظرنا ست ساعات حتى يتم إنشاء منطقة الحظر، ثم جاءت العاصفة الرعدية علينا، واضطررنا إلى مقاطعة الإجراءات، واختصار جميع الكابلات التي كانت لدينا بالفعل، بسبب البرق وسحبهم للخلف".

يذكر أن قنبلة تعود لفترة الحرب العالمية الثانية انفجرت العام الماضي بشكل تلقائي في إحدى المزارع الواقعة بالقرب من مدينة ليمبورغ الألمانية، في هيس.

قالت الشرطة المحلية بأن قنبلة جوية تعود لفترة الحرب العالمية الثانية قد انفجرت بشكل تلقائي في إحدى المزارع، يوم 23 يونيو/حزيران.

وقد عثر رجل على حفرة كبيرة في حقله ليسارع بالاتصال برجال الشرطة، ووفقا للشرطة فإن قطر الحفرة كان أكثر من 10 أمتار وبعمق 4 أمتار.