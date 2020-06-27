إيران: لن ننسى دعم الغرب لصدام حسين في هجومه الكيماوي على بلادنا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إننا لم ولن ننسى أبدا دعم وتضامن أمريكا وأوروبا للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في شن الهجوم الكيمياوي المروّع على مدينة سردشت.

ونشرت الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكدت من خلالها عدم نسيانها المساندة الأمريكية والأوربية للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، حينما شن الهجوم الكيمياوي المروّع على مدينة سردشت، بمحافظة أذربيجان الغربية.

It's been 33yrs since chemical attack in Sardasht. We did & will never forget the support & complicity of US/Europe in the horrible attack by Saddam. We did & will never forget the UNSC silence on this heinous crime. We rebuild whatever they destroyed#AmericanHumanRightsWeek pic.twitter.com/zB2HjzLbEY — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) June 27, 2020

وأضافت الخارجية الإيرانية أنها لم ولن "تنسى صمت مجلس الأمن الدولي على هذه الجريمة البشعة، وسوف نبني كل ما دمره هؤلاء".

ويشار إلى أنه في 28 يونيو/حزيران 1987، قصف الجيش العراقي خلال حربه مع إيران (1980 -1988) وبدعم أمريكي وغربي، مدينة سَرْدَشت بالقنابل الكيمياوية، لتصبح هذه المدينة الإيرانية أول مدينة في العالم التي تتعرض للقصف الكيمياوي، والثالثة بعد هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين التي تستهدف بأسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا.