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    صورة توضيحية لأسلوب العناق الجديد في زمن كورونا - نفق العناق يونيو 2020

    وكالة تكشف كيف تحولت أريزونا لـ"بؤرة كورونا" في 25 يوما

    © AP Photo / Emilio Morenatti
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (26)
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    يعاني أفراد الأطقم الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية من ضغوط شديدة خاصة في ولاية أريزونا، التي يخوضون فيها حربا ساخنة ضد فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    إجراءات احترازية من تفشي فيروس كورونا في أمريكا
    © REUTERS / LINDSEY WASSON
    بأكثر من 40 ألف حالة... أمريكا تسجل أعلى معدل لإصابات "كورونا" خلال يوم واحد
    تقول وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، إن الصور التي يراها أفراد الأطقم الطبية تثير شعورا بالتشاؤون لدى بعضهم، مشيرة إلى أن تلك الصور تشمل مشاهد المستشفيات المزدحمة بالمرضى والأطباء وأفراد التمريض المنهكين، إضافة إلى جثث الموتى التي تملأ مشارح المستشفيات.

    ولفتت الوكالة إلى أنه بعد أشهر من الترقب والانتظار والاستعداد، أصبح أفراد الأطقم الطبية في ولاية أريزونا على خط المواجهة مع الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي انتشر في الولاية وجعلها واحدة من أكبر مراكز ظهور المرض في العالم.

    وتابعت الوكالة: "كانت بداية ظهور الفيروس في الولاية خلال شهر مارس/ أذار بأعداد صغيرة جدا، لكن بعد رفع إجراءات الحظر في منتصف مايو/ أيار الماضي وإعادة فتح غالبية المنشآت التجارية، حدثت الكارثة التي لا يبدو لها نهاية تلوح في الأفق".

    ولفتت الوكالة إلى قول إحدى الممرضات إنها تصرخ عندما تفكر في أعداد الناس الذين ماتوا داخل المستشفى التي تعمل فيها بسبب الفيروس، أو عندما تتذكر مشهد الرعب الذي ينتاب المرضى أثناء إدخال أنابيب التنفس داخل مجرى التنفس.

    وتقول الوكالة: "أعضاء الأطقم الطبية يصفون ما يحدث داخل غرف الطوارئ، حيث يتم وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي انتظارا لدخول العناية المركزة للحالات الحرجة، إنها تشهد انهمار الكثير من الدموع على من يفارقون الحياة من حين إلى آخر".

    وأوضحت الوكالة أن مستشفيات ولاية أريزونا أصبحت ممتلئة بالمرضى وأن بعضهم في حالة حرجة، مشيرة إلى أنه حتى، أمس السبت، سجلت الولاية أكثر من 70 ألف حالة إصابة مؤكدة، مقارنة بـ 2000 حالة فقط في 1 يونيو/ حزيران، أي بزيادة نحو 68 ألف حالة إصابة في أقل من شهر.

    وتابعت: "هناك آلاف آخرون يتم تسجيلهم كل يوم، بينما تجاوز عدد الوفيات في الولايات 1500 حالة وفاة".

    وأوضحت الوكالة أن المرضى الذين يخضعون للعلاج لا يسمح لهم بزيارات من ذويهم ويتم الاكتفاء بإجراء محادثات مرئية عبر الهاتف بين الطرفين".

    وبحسب "سي إن إن"، فأكثر من 30 ولاية تواجه تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يعتبر معدل الحالات اليومية في الولايات المتحدة أعلى من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن 9 ولايات أخرى على الأقل أعلنت أنها لن تمضي قدما في المرحلة التالية من إعادة الفتح، ومن بينها ولاية أريزونا.

    ولفتت الشبكة إلى أن يوم الخميس الماضي، تم الإبلاغ عن نحو 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، متجاوزة أعلى مستوى سابق في يوم واحد منذ 24 أبريل/ نيسان، مشيرة إلى قول الطبيب بيتر هوتز، من كلية بايلور للطب في هيوستن، إن هذه التطورات مفجعة، ويجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على الفور لإنقاذ الأرواح.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 9.8 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 495 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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    الأطباء, أمريكا, فيروس كورونا, أريزونا
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