السفيرة الأمريكية في الكويت: واشنطن تعارض التصعيد والتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا

قالت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، إنه يجب على الحكومة الكويتية اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لضمان عدم وقوع تبرعات المؤسسات الخيرية في يد الجماعات الإرهابية الإقليمية.

جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم السبت، التي أشارت إلى أن السفيرة الأمريكية في الكويت أكدت أن الحكومة الكويتية بذلت جهودا كبيرة لرصد ومتابعة أنشطة المؤسسات الخيرية الخاصة.

ولفتت الصحيفة إلى قولها: "على الكويت اعتماد تدابير أكثر فاعلية لضمان عدم وقوع تبرعات تلك المؤسسات في يد الجماعات الإرهابية الإقليمية"، مشيرة إلى أن الكويت حليف قوي ودولة رائدة إقليميا في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي وأن حكومتها نفذت عددا كبيرا من البرامج التدريبية لبناء القدرة على مكافحة الإرهاب وتمويله وتجفيف منابعه.

وأوضحت ألينا رومانوسكي أن "الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بإنهاء العبودية الحديثة فليس هناك أي مبرر أو عذر للاتجار بالبشر، لافتة إلى أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير تندرج ضمن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب".

وأشادت رومانوسكي بإجراءات الحكومة الكويتية ضد المنخرطين في الاتجار بالبشر، مضيفة: "لكن لايزال أمامها الكثير الذي يتعين القيام به".

وتابعت: "يوجد دولتان عربيتين هما سوريا والسودان على القائمة الرسمية للدول الراعية للإرهاب في تقرير الخارجية الأمريكية عن الإرهاب 2019".

وقالت رومانوسكي: "تصرفات إيران تغذي عدم الاستقرار في المنطقة"، مضيفة: "ستواصل واشنطن، العمل مع حلفائها لمواجهة دور إيران الخبيث هي ووكلاؤها".

وأوضحت السفيرة الأمريكية في الكويت أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعارض التصعيد والتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة".

وأوضحت أن "عدم قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على الجلوس على طاولة المفاوضات يعد عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام الدائم في المنطقة".