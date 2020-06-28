واشنطن توجه اتهاما للصين بشأن طموحاتها التوسعية

أعلن ​وزير الخارجية​ الأمريكي، ​مايك بومبيو​، أن الولايات المتحدة​​ تعارض أن تقوم باعتبار بكين أن بحر الصين الجنوبي ملكا لها.

وجاءت تصريحات بومبيو من خلال تغريدة أطلقها على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" وجاء فيها: " ​واشنطن​ تعارض تعامل بكين مع بحر ​الصين​ الجنوبي كجزء من امبراطوريتها".

The United States welcomes ASEAN Leaders’ insistence that South China Sea disputes be resolved in line with international law, including UNCLOS. China cannot be allowed to treat the SCS as its maritime empire. We will have more to say on this topic soon. https://t.co/IUmzD7OksC — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 27, 2020

وأضاف: "سيكون لدينا قريبا ما نقول إضافيا حول هذا الموضوع"، معلنا أن "واشنطن ترحب بعزم زعماء بلدان رابطة دول ​جنوب شرق آسيا​ حل الخلافات القائمة في بحر الصين الجنوبي في إطار القانون الدولي، بما فيه اتفاقية ​الأمم المتحدة​ لقانون البحار".

يذكر أن منظمة دول آسيان قد أصدرت بيانا عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي، داعية إلى حل جميع النزاعات في المنطقة على أساس القوانين الدولية.