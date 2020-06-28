عودة ولايتين أمريكيتين لتشديد إجراءات الإغلاق

اضطرت السلطات المعنية في ولايتي فلوريدا وتكساس الأمريكيتين للعودة إلى تشديد إجراءات الإغلاق مرة أخرى، وذلك بعد تسجيل زيادة كبيرة في عدد إصابات فيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 2.5 مليون إصابة. وسجلت ولايتا فلوريدا وتكساس أعداد إصابات قياسية، وذلك بعد السماح للمؤسسات والأعمال بالعودة إلى العمل خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت فلوريدا، أمس السبت، أكثر من 9500 إصابة جديدة، مقابل 9 آلاف الجمعة، وذلك بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ودفعت الموجة الجديدة من الإصابات بالمسؤولين إلى تشديد إجراءات الإغلاق على الأسواق والمتاجر، مرة أخرى، وذلك بعد يوم واحد من إجراءات مماثلة اتخذتها تكساس.

وتوفي أكثر من 125 ألف شخص في البلاد بعد إصابتهم بالفيروس، وهو أكبر عدد وفيات في العالم كله.