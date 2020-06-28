انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا

افتتحت في فرنسا، اليوم الأحد، صناديق اقتراع المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية التي تم تأجيلها في وقت سابق بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن استطلاعات الرأي تشير إلى نتيجة‭‭ ‬‬سلبية لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قد يفشل بالفوز بأي مدينة فرنسية كبيرة.

وتمضي رئيسة البلدية الاشتراكية آن إيدالجو قدما نحو تحقيق فوز مريح في العاصمة الفرنسية باريس بعد حملة فوضوية من قبل ماكرون وحزبه.

ومن المتوقع أن يحقق حزب الخضر نجاحا في مدن مثل ليون ومرسيليا وبوردو بالتحالف مع اليسار، استنادا إلى القوة الدافعة التي اكتسبوها في الانتخابات الأوروبية العام الماضي. وفي بربينيا، قد يسيطر حزب مارين لوبان اليميني المتطرف على أول مدينة يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة.

وأجرت فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في منتصف مارس/ آذار، قبل أقل من 48 ساعة من إجراءات العزل العام التي فرضها ماكرون والتي وصفت بأنها واحدة من أشدها صرامة في أوروبا وهو ما أدى إلى تأخير الجولة الثانية طويلا.