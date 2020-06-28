الكشف عن هوية الشرطي الأمريكي الذي يحمل وشم "روسيا"

عثر أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، على الشرطي الأمريكي، الذي يحمل وشم "روسيا" على ذراعه، حيث كان يحافظ على الأمن أثناء مظاهرة في هيوستن بولاية تكساس.

واتضح أن الشرطي يدعى مايكل أسكيو، وهو متزوج من فتاة روسية من مدينة خاباروفسك واسمها أنستاسيا. حيث قام الشاب بكتابة اسم المدينة على ذراعه، ولكن الوشم لم يظهر بشكل كامل بسبب الملابس. أم إلى الأسفل قليلا، يمكن مشاهدة وشم يحمل اسم "روسيا".

Стало известно имя американского полицейского с татуировкой «Россия» https://t.co/CrCoGRcYjb pic.twitter.com/gxC5jW3cb5 — Новости NewsTes (@xpshiscoa) June 27, 2020

وقام المستخدم بنشر رابط لصفحة الشرطي على موقع "الفيسبوك"، حيث يظهر هناك مع أفراد عائلته، ومن الواضح أنه لم يستخدم الصفحة منذ عام 2018. ووفقا للمعلومات في الصفحة، فإنه تخرج من أكاديمية الشرطة، ويعمل في الجيش الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشرطي يجيد اللغة الروسية منذ عام 2011 على الأقل، عندها كتب باللغة الروسية لصديقته "أنا أحبك للأبد". كما كان هناك لافتة في حفل زفافه من الروسية أنستاسيا كتب عليها "ناستيا وميشا معا للأبد" أيضا باللغة الروسية.

Помните руку Москвы в Хьюстоне - полицейского с "русской" татуировкой? Оказался американцем, а тату сделал в честь родины любимой супруги pic.twitter.com/i9ajNFgEHx — Олег. Великий князь 🇷🇺 Актер, режиссер, художник (@Oleg_Ilchenko) June 27, 2020

يشار إلى أنه في أوائل يونيو/حزيران انتشرت صورة لشرطي أمريكي أثناء الاحتجاجات في مدينة هيوستن الأمريكية، حيث ظهر وشم على يده مكتوب عليه "روسيا" باللغة الروسية.