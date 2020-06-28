"نافذ" و"قارعة" و"أشتر"... فيديو يوثق مفاجأة الحرس الثوري الإيراني إلى العالم

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن "أحدث أسلحته المتطورة والتي شملت قاذفات الصواريخ المضادة للدروع والمضادة للتحصين والأسلحة القناصة".

وأعلن رئيس منظمة البحث والاكتفاء الذاتي التابعة للقوات الحرس الثوري العميد علي كوهستاني، في تصريحات مع وكالة "تسنيم" للأنباء، عن إنتاج ثلاثة أسلحة جديدة في المنظمة، مؤكدا أنهم مفاجأة إيران للعالم.

وأضاف: "لقد تم تصميم وإنتاج هذه الأسلحة من قبل المتخصصين في القوات البرية التابعة لحرس الثورة، وقد اجتازوا بنجاح جميع اختباراتهم، وثمة هناك اثنان من هذه الأسلحة جاهزة للتسليم إلى الصناعة من أجل الإنتاج بكثرة".

وأكد أن هذه الأسلحة تشمل "قاذفة الصواريخ مضادة للتحصينات "قارعة"، وقاذف الصواريخ مضاد للمدرعات "نافذ 2"، وبندقية القنص "أشتر".

— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 28, 2020

قاذفة الصواريخ المضادة للتحصينات "قارعه" هي قاذفة صواريخ هجومية يتكون هيكلها من مواد مركبة وتستخدم لمرة واحدة فقط، حيث تعمل قاذفة الصواريخ هذه على مرحلتين فعالتين في تطهير مباني العدو وتدمير تحصيناته.

وتزن قاذفة الصواريخ قارعه 8 كيلوغرامات ويمكن حملها بسهولة بواسطة وحدات المشاة والجنود، كما يستخدم السلاح أيضا تقنية الإطلاق الناعم، وقد تم الاستفادة في هذا السلاح من سلاح كاليبر عيار 80 ملم ويبلغ مداه المجدي من 250 إلى 300 متر، وتبلغ تكلفة إنتاجه حوالي عشر سعر نظيره الأجنبي.

— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 28, 2020

والسلاح الآخر هو قاذفة الصواريخ "نافذ 2" المضادة للدروع، والتي تم تصميمها بناء على سلاح SPG-9 المضاد للدروع ويتشكل هيكلها من مواد مركبة، وقد تم تخفيض وزن السلاح "نافذ 2" إلى 21 كغم مقارنة بـ SPG-9، ومن أجل الإنتاج سيتم تخفيض وزن نافذ 2 إلى 19 كغم، وسيتم استخدام هذا السلاح كسلاح يحمل على الكتف ضد المدرعات.

— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 28, 2020

أما سلاح "أشتر"، هو بندقية قنص احترافية عالية الدقة تستخدم عيار 7.62 × 64، ويتسع مخزن الذخيرة لهذا السلاح لـ 5 طلقات ونطاقه الفعال هو من 800 إلى 1000 متر.