"أشعر أنني كالحصان"... شاهد جونسون يؤدي تمرينات ضغط ليثبت تعافيه من كورونا

قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأداء مجموعة من تمرينات الضغط مظهرا أنه في "كامل لياقته"، بعد أشهر فقط من أزمة كان يرقد فيها في المستشفى وهو يصارع للبقاء على قيد الحياة بسبب إصابته بمرض كوفيد-19.

واستغل جونسون مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي"، للكشف عن خطط للإنفاق على البنية التحتية لمساعدة بريطانيا على "التعافي" من تبعات إجراءات العزل العام التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

The Mail on Sunday front page.. pic.twitter.com/OcUVCyhHTS — Barrie cunning (@BarrieCunning) June 28, 2020

لكن رئيس وزراء بريطانيا كان حريصا أيضا على إظهار أنه عاد إلى لياقته، بعد قضائه بعض الوقت في العناية المركزة في المستشفى في أبريل/نيسان إثر إصابته بالفيروس، وهي تجربة وصفها بعد ذلك بقليل بأنه "كان من الممكن لها أن تذهب في أي من الاتجاهين (سلبيا كان أم إيجابيا)".

وقال جونسون وهو يرتدي قميصا وربطة عنق "أشعر أنني كالحصان الآن ... هل تريدونني أن أقوم ببعض تمرينات الضغط لأريكم إلى أي مدى عدت فيه إلى كامل لياقتي البدنية؟"، ليأخذ بعد ذلك وضعية التمرين ويؤدي بعضا منه.

وأضاف "ستشهد البلاد تعافيا. وبالتأكيد فإنني شديد التفاؤل، لم أشعر بحال أفضل من هذا من ذي قبل".

وأعلن جونسون، في وقت سابق، عن السماح بعودة عدد من الأنشطة التجارية في إنجلترا بدءا من يوليو/تموز المقبل، ضمن إجراءات تخفيف قيود الحجر الصحي على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

وأوضح أنه "سيتمر التخلي عن قاعدة وجود مسافة مترين بين كل شخصين، حيث أنها تجعل أجزاء من النشاط الاقتصادي مستحيلة"، وفق تعبيره.

وتابع أنه "بدءا من 4 يوليو، يمكن لأي عائلتين بصرف النظر عن قوامهما الالتقاء في أي مكان مغلق أو مفتوح".

وأكد أن "حكومته لا تعتقد بوجود خطر وقوع موجة ثانية من الوباء تعجز أمامها هيئة الصحة الوطنية".