مظاهرة مناهضة لقواعد التباعد الاجتماعي في هولندا... والشرطة تعتقل العشرات

قالت الشرطة في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الأحد، إنها اعتقلت 37 محتجا تجاهلوا حظرا قضائيا ونظموا مظاهرة مناهضة لقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها السلطات لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

وحسب "رويترز" شارك نحو 200 محتج في مظاهرة اليوم الأحد وهو أقل بكثير من العدد الذي حضر قبل أسبوع احتجاجا مماثلا شارك فيه آلاف الأشخاص. ودعا المنظمون الناس إلى البقاء في منازلهم هذا الأسبوع في ضوء الحكم الذي أصدرته المحكمة يوم الجمعة واعتبر الاحتجاج انتهاكا للقيود المفروضة على التجمعات العامة.

ويقول المحتجون إن سياسة إلزام الناس بالابتعاد عن بعضهم البعض 1.5 متر غير ديمقراطية ولا بد من إلغائها.

وسجلت هولندا ما يزيد على خمسين ألف حالة إصابة بكوفيد-19 وما يزيد على ستة آلاف حالة وفاة منذ منتصف مارس/ آذار.

وبدأ رفع القيود بعد أن شهدت حالات الإصابة والوفاة الجديدة تراجعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة.