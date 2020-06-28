شركة يابانية تنفي تقارير نيتها بيع مشروع نووي بريطاني للصين

نفت شركة "هيتاشي" اليابانية، اليوم الأحد، تقارير تزعم نيتها في بيع مشروع بريطاني للطاقة النووية للصين.

وجاء بيان الشركة، بعد أن نشرت صحيفة "صنداي تايمز" تقريرا زعمت فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذرت هيتاشي من بيع موقعها النووي في أنجليسي بمقاطعة ويلز إلى الصين.

وجاء في بيان الشركة "ليس لدينا علم بأي خطط لبيع المشروع للصين".

وتضمن تقرير الصحيفة أن المؤسسة العامة الصينية للطاقة النووية تحرص على شراء المشروع في إطار خطط بناء أسطول من المفاعلات النووية.

ويشار إلى أن شركة "هيتاشي" اليابانية قامت بتجميد المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 28 مليار دولار، بعد الإخفاق في العثور على مستثمرين خاصيين، وفق وكالة "رويترز".

وذكرت مصادر في ذلك الوقت أن هيتاشي حثت الحكومة البريطانية على تعزيز الدعم المالي للمشروع لتهدئة قلق المستثمرين لكن حالة الاضطراب بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي آنذاك حدت من قدرة الحكومة على تحقيق ذلك.